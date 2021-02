Sci di Fondo: bene lo Sci Club Verdefondo di Alessandria alla Marcia Gran Paradiso di Cogne

Cogne – Ottime prove per gli atleti dello Sci Club Verdefondo di Alessandria che nei giorni scorsi alla Marcia Gran Paradiso, kermesse sciistica di fondo fra le più importanti del Nord Ovest e che si tiene ogni anno a Cogne, in Val d’Aosta, sono riusciti ad arrivare tutti al traguardo e con buoni tempi. Sui 40 chilometri ancora un tempo eccellente per Alessandro Torti, che ha completato la prova in poco più di due ore, per la precisione 2h21’24”. Sono poi arrivati, in ordine, Carlo Paglia, il capitano, in 3h26’43”, Luca Patria, in 3h47’51”, e Mauro Poma in 4h03’00”. Sui 25 chilometri Raffaele Vecchione ha fatto fermare il cronometro su 2h44’16” mentre Luca Carturan ha tagliato il traguardo in 3h29’39.