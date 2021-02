Bologna: un’altra strage del comunismo internazionale oscurata dal mainstream politico globale (Video)

di Andrea Guenna – Nel giorno del ricordo si parla di foibe e delle violenze comuniste, ma noi abbiamo la testimonianza di un grande giornalista d’inchiesta sulla strage di Bologna che, secondo i dati in nostro possesso e mai smentiti finora, non è fascista ma comunista. Alla stazione di Bologna farebbero bella figura se le autorità sostituissero l’attuale lapide marmorea che attribuisce la strage del 1980 ai fascisti, con una dove c’è scritto che s’è trattato di un strage comunista. Video da non perdere.