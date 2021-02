Calcio: Christian Mossino “reggente” della delegazione Figc alessandrina fino al 30 giugno

Alessandria – Sarà Christian Mossino, presidente del comitato regionale Piemonte – Valle d’Aosta Figc-Lnd, rieletto il 10 gennaio al termine dell’assemblea elettiva online, il “reggente” della delegazione Figc di Alessandria. Mossino sarà alla guida fino al 30 giugno 2021, di fatto fino alla data della stagione sportiva in corso, e dal 1° luglio saranno fatte le nomine. La provincia di Alessandria è l’unica, tra quelle del Piemonte, ad aver un “reggente” per la delegazione Figc e questo perché Franco Gemme, ormai ex Delegato, quando ci furono le elezioni lo scorso novembre aveva scelto di non schierarsi né con Mossino e la sua lista, né con Gliozzi e i suoi sostenitori che poi ritirarono la candidatura. Una scelta che pagò con la fine della sua avventura come Delegato.

“Io sono schierato solo con le società del territorio e per i loro interessi. Ritengo che questo debba fare un delegato non sostenere questo o quell’altro. Mi spiace non proseguire una bellissima esperienza, ma resto convinto della correttezza della mia decisione” aveva dichiarato Gemme.

Fino a giugno, dunque, l’interim di Mossino, affiancato dal segretario generale Roberto Scrofani. Poi sarà scelto il nuovo delegato e fra i favoriti c’è Marco Giacobone.

Questa sera sarà anche convocata la riunione con le 36 società del campionato di calcio di Eccellenza, unico campionato che, in questo momento, ha la possibilità di ripartire, con il riconoscimento della “rilevanza nazionale”. Una data possibile potrebbe essere quella del 20 marzo, ma le questioni da risolvere sono tante: protocollo, tamponi, impianti riaperti al pubblico e l’attività del settore giovanile.