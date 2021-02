I Mountain-bikers novesi riprendono le gare

Novi Ligure – La scuola “Mtb – I Cinghiali di Novi” riprenderà l’attività, dopo la presentazione, senza pubblico, il 28 Febbraio ad Albenga con la prima gara. La società, presieduta da Giovanni Fiorone, non ha mai smesso di allenarsi, dopo il Dpcm con un lavoro individuale. Il gruppo ha scelto di arrivare a Castellania, nell’area dove sorgerà la nuova scuola per appassionati di mountain bike, in viale Pinan Cichero. Per il momento non è stata attivata la collaborazione con Atletica Novese e Aquarium, che restano però partner di riferimento. Molte le competizioni già in calendario per tutti gli agonisti, a cui sono stati aggregati alcuni giovanissimi che passeranno di categoria nel 2022 e avranno la possibilità di vivere il clima gara.