Pallacanestro Serie A2: Bertram Derthona si arrende a Piacenza e incappa nella seconda sconfitta stagionale

Voghera (Bertram Derthona 63 – Assigeco Piacenza 68) – Seconda sconfitta stagionale per Bertram Derthona che al PalaOltrepò di Voghera, diciottesima giornata del campionato di pallacanestro di serie A2 girone Verde, si è arresa 63-68 ad Assigeco Piacenza al termine di un match molto combattuto.

Gara con poche emozioni ma combattuta punto su punto e, praticamente, sempre in parità. Dopo la prima frazione di gara in cui i padroni di casa hanno segnato 14 punti e gli emiliani 16, infatti, nella seconda frazione i punteggi si sono invertiti tornando negli spogliatoi per l’intervallo in perfetta parità sul 30-30.

Al rientro in campo Bertram Derthona meglio degli ospiti: alla sirena il risultato è 47-45. L’ultima frazione vede, alla fine, prevalere gli emiliani e condannare i Leoni alla seconda sconfitta in campionato.

Prossimo appuntamento per la squadra di coach Marco Ramondino domenica 14 febbraio alle 18 in trasferta contro Blu Basket Treviglio.

Bertram Derthona-Assigeco Piacenza 63-68 (14-16, 30-30, 47-45)