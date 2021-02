Tennis: Sara Errani della Canottieri Casale batte Venus Williams e accede al terzo turno degli Australian Open

Casale Monferrato – Prosegue decisamente bene l’avventura agli Australian Open di tennis di Sara Errani. La tennista della Canottieri Casale, stamane, ha battuto, al secondo turno, la statunitense ed ex numero 1 del mondo Venus Williams per 6-1, 6-0. L’azzurra, ora alla 134° piazza del ranking Wta, ha disputato un match impeccabile e nel prossimo turno sfiderà la tennista di Taipei Su Wei Hsieh (71 Wta). Nella prima giornata dello Slam di Melbourne, la Errani aveva sconfitto in rimonta la cinese Qiang Wang con lo score di 2-6, 6-4, 6-4.

Nulla da fare, invece, per le altre tesserate del club di viale Lungo Po Gramsci: Mihaela Buzarnescu, 138° del ranking mondiale, ha ceduto al terzo set contro la canadese Bianca Andreescu 6-2, 4-6, 6-3 mentre la spagnola Aliona Bolsova, numero 102 in singolare, si è arresa alla statunitense, 24 Wta, Jennifer Brady per 6-1, 6-3.