A Norma Cossetto il Comune di Casale dedica un giardino pubblico

Casale Monferrato – In via XX Settembre è stata inaugurata un’area verde intitolata a Norma Cossetto, studentessa istriana uccisa dai partigiani slavi vicino alla foiba di Villa Surani nel 1943. “Non fu un atto di parte ma di pulizia etnica, l’ultimo terribile atto delle Seconda guerra mondiale, su cui concordano gli storici. L’Italia deve unirsi per non dimenticare”. Queste le parole del generale vicario Don Giampio Devasini. In parallelo è stata allestita la mostra dal titolo: “La tragedia delle foibe e l’esodo degli Istriani, dalmati e fiumani” proposta da Federico Cavallero e Emanuele Ugazio del Centro Studi e ricerche storiche Piemonte Storia. Potrà essere vista in forma virtuale, su prenotazione, dalle scuole. Diversamente il sindaco di Valenza Maurizio Oddone ha preso posizione, ricordando gli annegati nel mare di Zara, l’esodo dei 350.000 istriani, dalmati e fiumani, definendo quindi l’accaduto “pulizia etnica le cui responsabilità cadono sugli assassini del IX Corpus titino e sul partigianato rosso. Bisogna capire – ha spiegato il sindaco – da dove derivava l’odio sfociato in questi atti: dal fascismo di frontiera con la sua politica di italianizzazione forzata, senza dimenticare la guerra di aggressione allo Stato jugoslavo compiuta dal Regio esercito con l’alleato germanico”.

Foto tratta da Casale News