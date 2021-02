Da Solvay Spinetta Marengo: sopralluogo degli inquirenti nell’ambito dell’indagine in corso

Si è svolta oggi un’attività di sopralluogo presso il sito di Spinetta Marengo nell’ambito di un’indagine in corso da parte della Procura di Alessandria. Le operazioni di Carabinieri e Magistratura hanno avuto il pieno supporto dei dirigenti e dei funzionari Solvay, i quali hanno messo a disposizione la documentazione e ogni informazione richiesta. Nel confermare la piena fiducia nella Magistratura, Solvay è come sempre a completa disposizione delle Autorità, sicura della correttezza del proprio operato e in costante collaborazione con Istituzioni ed Enti di controllo.