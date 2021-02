Firma un contratto per a luce ma pagava un altro: denunciato

Casale Monferrato – I Carabinieri della Compagnia di Casale Monferrato, a conclusione delle indagini scaturite dalla querela presentata dalla parte lesa, hanno denunciato in stato di libertà per sostituzione di persona un uomo di 31 anni con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di aver stipulato un contratto per la fornitura di energia elettrica indicando un’altra persona per pagare le bollette. All’ignaro abbonato sono arrivati arretrati per 462 euro. Ma non era la prima volta che era rimasto vittima del di una simile truffa sempre da parte del 31enne e della compagna 26enne, inerenti il periodo tra novembre 2018 e febbraio 2020, quando si vedeva recapitare fatture non pagate per mille euro, a seguito di una voltura per la fornitura di energia elettrica e dell’indebita stipula di un contratto coi suoi dati. I Carabinieri avevano denunciato i due responsabili per falsità materiale commessa dal privato, sostituzione di persona e truffa in concorso. Le indagini sono tuttora in corso per capire come siano stati sottratti i dati personali del denunciante.