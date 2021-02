Pallacanestro Serie A2: si è dimesso il coach della JB Monferrato Mattia Ferrari

Casale Monferrato – Mattia Ferrari ha lasciato la JB Monferrato. Il coach del roster monferrino ha consegnato stamane le sue dimissioni nelle mani della società, alla quale era legato da un contratto triennale. Fatale sarebbe stata la sconfitta casalinga di mercoledì sera contro Mantova e alcune tensioni che sarebbero scaturite all’interno del gruppo. A questo, secondo voci di corridoio, si sarebbe aggiunto anche un “no” della società, per questioni di budget, alla richiesta di tornare sul mercato e aggiungere un giocatore dopo l’infortunio di Lucio Redivo, che terrà l’argentino lontano dal parquet per un periodo non breve.

La guida tecnica è stata affidata, fino alla fine della stagione, ad Andrea Valentini e ad Andrea Fabrizi.

Il club casalese, nel comunicato ufficiale, ha voluto ringraziare il tecnico “per l’impegno, la professionalità e gli ottimi risultati raggiunti a Casale e augura il meglio per il prosieguo della sua carriera”.