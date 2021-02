Da Globoconsumatori: mancata omologazione degli impianti di rilevamento infrazioni Cds

Come noto la “Globoconsumatori Onlus” è specializzata in ricorsi avverso presunte infrazioni al Cds rilevata tramite apparecchi elettronici (Autovelox, Semafori intelligenti, Tutor, Telelaser, etc). Recentissime ricerche effettuate dai nostri uffici hanno portato alla rilevazione di illegittimità in tema di Omologazione apparati (vedi quanto sotto allegato), che sono state argomento di accoglimento, nella sentenza del GDP di Milano, pubblicata in data 07/01/2021. Tale sentenza fa seguito a quella “storica”, pubblicata in data 11/02/2019, sempre a seguito di nostro ricorso e, che per prima in Italia ha definito non omologati gli autovelox. La “Globoconsumatori Onlus”, vede premiati, sempre più, l’impegno nell’opera di “contrastare” le illegittimità compiute da parecchie P.A., utilizzando determinati strumenti non a norma, unicamente per reprimere e “far cassa” anziché prevenire, come nelle intenzioni del legislatore. Sotto pubblicato un breve sunto delle ultimissime motivazioni che, vanno ad aggiungersi alle altre già sempre riportate sui nostri ricorsi: nullità dell’atto per inesistenza della norma premessa: Un decreto ministeriale, nell’ordinamento giuridico italiano, è un atto amministrativo emanato da un ministro nell’esercizio della sua funzione e nell’ambito delle materie di competenza del suo dicastero. Visto l’art 25 comma 2 della Costituzione Italiana in virtù del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.” Visto l’art 73 della Costituzione italiana “Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso” ed integrata dalla legge 400/1998 Vista la legge 150/2011 – Art 7 “Con il decreto di cui all’articolo 415, secondo comma, del codice di procedura civile il giudice ordina all’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione……..” – Art 9 lettera b) “quando l’opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall’opponente, ovvero autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 7.

Art 10: “[…] Il giudice accoglie l’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente […]”. In virtù di quanto sopra visto, “Globoconsumatori Onlus” Associazione Nazionale Consumatori (Sede Nazionale Via D. Jolanda 17, 10100 Torino Tel.: +39 0131 261455 – +39 348 3980806 Email: info@globoconsumatori.it, www.globoconsumatori.it, globoconsumatori@pec.globoconsuamtori.it C.F. 96048200065 Ex Iscrizione Albo Regionale Piemonte: D.D. DB 1703 n.108) ritiene necessario, ai fini della sua validità ed efficacia, che ogni decreto ministeriale debba essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Non risulta pubblicato nessun decreto ministeriale di omologazione e allora delle due l’una: o il documento che l’amministrazione ritiene essere un decreto ministeriale di omologazione non è stato, come sarebbe dovuto essere, pubblicato in Gazzetta Ufficiale facendo venir meno la sua legittimità, oppure, tesi che si condivide, tale documento risulta essere una semplice Determina Dirigenziale che come tale non deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale ma che, di conseguenza, non soddisfa i requisiti necessari per l’omologazione. A riprova di ciò, in quello che il M.I.T. ritiene effettivamente un Decreto Ministeriale e non una Determina Dirigenziale, come il D.M. 282/2017 riguardante proprio la stessa materia sanzionatoria a mezzi di strumenti elettronici, si legge “[…] il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana […]”, così come effettivamente avvenuto al n° 177 del 31.07.2017.

Inoltre, in applicazione dell’art 232 del Cds Art. 232 (Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione), in tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, è demandata ai Ministri competenti l’emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 2. I decreti di cui al comma 1 nonché quelli previsti dall’art. 3, comma 2 della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo dodici mesi dalla loro pubblicazione.