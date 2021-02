Furto di gasolio: arrestati due camionisti dalla Polstrada di Ovada

Ovada – Gli agenti della Polizia Stradale di Ovada hanno arrestato due camionisti che, approfittando della sosta in area di servizio di un loro collega, mentre dormiva sono riusciti a sifonargli circa 300 litri di carburante mediante la tecnica del travaso diretto da un serbatoio all’altro. Il fatto risale alla notte di lunedì 8 febbraio quando la pattuglia, verso le 2:15, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale per il controllo del territorio e il contrasto dei reati commessi in ore notturne all’interno delle aree di servizio e di parcheggio, sorprendeva i due autisti mentre travasavano il carburante nell’area di servizio Marengo Nord, sulla bretella autostradale che collega l’Autostrada A/7 con l’Autostrada A/26, nel comune di Novi Ligure (AL). I due camionisti-ladri, dopo aver parcheggiato il loro camion parallelamente a quello della vittima, forzavano il tappo del serbatoio servendosi di un “piede di porco” e, successivamente, attraverso una potente pompa di aspirazione appositamente installata e nascosta di fianco al camion, sifonavano ben 300 litri di gasolio travasati nel serbatoio del proprio camion. Alla vista della pattuglia i due malfattori interrompevano bruscamente l’attività delittuosa e, dopo aver raccolto frettolosamente tutta “l’attrezzatura” ed essere saliti sul proprio mezzo, cercavano di dileguarsi, venendo però fermati dagli Agenti della Stradale. I due devono rispondere di furto aggravato. Nella cabina di guida del loro autoarticolato, inoltre, c’erano due grosse mazze da baseball sequestrate insieme alla potente pompa di aspirazione utilizzata per travasare il gasolio. Finicano sotto provesso il giorno dopo per direttissima e condannati dall’Autorità Giudiziaria, con patteggiamento, rispettivamente a sei mesi di reclusione e 200 euro di multa e a quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa.