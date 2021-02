Pallacanestro femminile: Autosped Castelnuovo Scrivia domenica attesa in casa della capolista Crema

Castelnuovo Scrivia – Dopo il ko esterno in casa del Carugate, questo fine settimana Autosped Castelnuovo Scrivia sarò atteso da una seconda trasferta consecutiva. Le tortonesi, domenica alle 18, saranno, infatti, ospiti della capolista Crema, formazione di valore assoluto e che, con il mercato estivo dello scorso anno, ha provveduto ad inserire nuove giocatrici di alto livello come il centro Alice Nori, il play Giulia Gatti e l’ala Carolina Pappalardo.

Crema sta attraversando un periodo di ottima forma con una striscia di sette vittorie consecutive da cui è reduce e che ha permesso alle lombarde di riagguantare il comando dopo aver messo nel dimenticatoio il momento no che, durante il girone di andata, aveva portato ad alcune sconfitte. Una formazione, quella di coach Stibiel, completa in ogni reparto e che può vantare bocche da fuoco pericolosissime dal perimetro come Melchiorri, Caccialanza, Gatti, Capoferri, Rizzi ma avendo molte carte da giocare anche nel pitturato con Nori, Cerri, Pappalardo e Zagni.

Non sarà facile, per Autosped Castelnovo Scrivia, impostare la gara. Le tortonesi sono reduci dal brutto ko contro Carugate della settimana scorsa anche se la posizione di classifica è rimasta inalterata. Quello che è certo è che occorrerà una ben altra Autosped, rispetto a quella vista sabato scorso, per provare ad uscire indenni da un Pala Cremonesi che, fino ad ora, è sempre stato tabù per le castelnovesi.

In casa biancorossa coach Zara dovrà rinunciare ancora a Valentina Gatti e a Emillija Podrug, in forse a causa dei postumi della frattura al setto nasale subita nell’ultimo turno.