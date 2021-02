Pallavolo femminile: tamponi positivi, rinviato anche il match di sabato della Arredo Frigo Acqui Terme

Acqui Terme – Ancora un rinvio, il secondo consecutivo, per la Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme. L’esito dei tamponi rapidi ha, infatti, evidenziato nuove positività tra le giocatrici e all’interno del gruppo squadra. Saranno necessari ora tamponi molecolari, ma tutto il team, staff compreso, è in isolamento e l’attività è sospesa. È stata, dunque, rinviata la sfida al Quarrata Pistoia Volley in programma sabato alle 18.

La situazione è, comunque, continuamente monitorata. “Ci auguriamo che si possa tornare presto alla normalità e al lavoro in palestra” ha fatto sapere l’Arredo Frigo tramite una nota.