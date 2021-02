Skeleton: 12° posto per la monferrina Valentina Margaglio ai Mondiali in Germania

Altenberg (Germania) -Dodicesimo posto finale, dopo la terza e la quarta manche andate in scena stamane, per Valentina Margaglio ai Mondiali di skeleton che si stanno tenendo ad Altenberg, in Germania. L’atleta di Pontestura, portacolori delle Fiamme Azzurre, non è riuscita a rimanere nelle prime dieci posizioni, perdendo qualcosa nell’ultima manche a causa di alcuni errori commessi durante la discesa dopo una spinta iniziale meno potente delle precedenti.

La ventisettenne monferrina ha concluso la sua avventura iridata a 2 secondi e 96 centesimi di ritardo dalla nuova campionessa del mondo, la tedesca Tina Hermann, seguita a stretto giro dalla connazionale Jacqueline Loelling. Bronzo per la russa Elena Nikitina.

Domani la Margaglio correrà nella staffetta insieme a Mattia Gaspari.