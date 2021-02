Stampa giudaico-massonica: bufera sulla consigliera grillina

Torino – Bufera per una consigliera comunale di Torino del M5S che in seguito ad un post su facebook che accomuna alcune testate giornalistiche del Gruppo Gedi a vignette satiriche e antisemite, è stata denunciata dalla comunità ebraica per diffamazione con l’aggravante dell’odio razziale. Monica Amore si è messa a disposizione della comunità ebraica per eventuali chiarimenti senza ricevere ancora nessuna risposta. La denuncia è stata presentata dall’avvocato della comunità Tommaso Levi che ha rappresentato lo sdegno e la preoccupazione della comunità ebraica. Il polverone è immediato. Il primo a far sentire le sue parole è il direttore del quotidiano di Via Lugaro Massimo Giannini: “Vuol forse dire che noi apparteniamo alla solita congiura giudo – pluto – massonica? Questo è lo stesso M5s che sta sostenendo la necessità di votare il governo Draghi”? Sul tema è intervenuta anche la sindaca di Torino Chiara Appendino: “È grave e del tutto inaccettabile”. La consigliera ha dichiarato: “Chi mi conosce sa che non sono razzista, voglio bene a ogni essere umano, senza distinzione. Ho cancellato il post perché quei giornali che volevo criticare hanno usato un dettaglio dell’immagine – cui neanche avevo fatto caso – per delegittimare il ragionamento sul problema, che esiste, della concentrazione nelle mani di pochi dell’intera informazione in Italia”.