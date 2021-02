Alessandria sfortunata: con la Giana Erminio tre traverse e un rigore sbagliato, finisce 0-0

Alessandria (Alessandria 0 – Giana Erminio 0 ) – Finisce solo con un pari a reti bianche, dopo ben tre traverse e un rigore sbagliato, la sfida tra Alessandria e Giana Erminio, valida per la quinta giornata di ritorno del campionato di calcio di Serie C Girone A.

Al “Mocca” mister Longo schiera Gazzi dal primo minuto, in un centrocampo ridisegnato per le assenze con Casarini e Di Quinzio interni e Celia di nuovo titolare dopo oltre un mese dallo stop per Covid. In difesa Di Gennaro prende di nuovo posto al centro, in attacco la coppia Eusepi – Corazza. Anche la Giana con il 3-5-2, in avanti Perna in coppia con Corti.

La cronaca.

Dopo un periodo di studio tra le due squadre, al 18’ 18′ Di Quinzio pesca Parodi sul secondo palo: schiaccia di testa, parato.

Al 23′ gran palla di Gazzi in area per Eusepi, che non riesce a controllare come vorrebbe.

Al 25′ Celia entra in area su una palla respinta corta: conclusione sul primo palo, deviata in angolo.

Al 32′ occasione per l’Alessandria: cross di Parodi in area avversaria, colpo di testa di Corazza, blocca Acerbis.

Al 37′ Giana Erminio in dieci per cartellino rosso a Bonalumi per intervento con la mano da ultimo uomo.

Il primo tempo finisce senza altri episodi degni di nota.

Nella ripresa stessi ventidue in campo e al 6’ Casarini, sponda Alessandria, penetra in area, conclusione senza esito.

Al 12′ Frediani entra al posto di Celia.

Al 18′ traversa dei Grigi: Corazza tiene in campo un pallone difficile, sul secondo palo, conclusione di Frediani forte, traversa interna.

Al 27′ seconda traversa dell’Alessandria, colpita da Eusepi.

Al 34′ terza traversa dell’Alessandria. A colpirla, stavolta, è Di Gennaro.

Al 37′ rigore per l’Alessandria: Marchetti intercetta con la mano il tiro di Frediani, l’arbitro De Tommaso di Rimini non ha dubbi. Dal dischetto va Corazza che sbaglia.

Dopo 4’ di recupero finisce la gara. L’Alessandria, con questo punto, sale a 39 punti, sempre al quarto posto ma agganciata dalla Juventus Under 23, vittoriosa in casa dell’Albinoleffe.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi (34’st Chiarello), Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia (12’st Frediani); Eusepi (28’st Stanco), Corazza. A disp.: Crisanto, Cosenza,Macchioni, Bellodi, Rubin. All.: Longo

Giana Erminio (3-5-2): Acerbis; Marchetti, Bonalumi, Montesano; Madonna (26’st Barazzetta) Palazzolo (26’st Rossini), Pinto, Dalla Bona (41’st Greselin), Zugaro; Corti, Perna (41’st Finarsi). A disp.: D’Aniello, Finardi, Greselin, Benatti, De Maria, Capano, Zanellati, D’Ausilio. All.: Brevi

Arbitro: De Tommaso di Rimin

Ammoniti: Di Quinzio, Madonna, Stanco per gioco falloso, Acerbis per comportamento non regolamentare

Espulsi: Bonalumi per intervento da ultimo uomo

Corner: 5-0

Recuperi: 0+4

Note: giornata soleggiata e molto fredda, terreno in discrete condizioni, si gioca a porte chiuse.