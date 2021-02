Che colore ha il nostro futuro

di Luca Ubaldeschi

Buongiorno e buon sabato,

è possibile dare un colore al futuro? Credo saremo tutti d’accordo nel ritenere che il nero sia quello che nell’ultimo anno ci ha accompagnato ogni qualvolta abbiamo alzato lo sguardo per capire a che cosa stavamo andando incontro.

Ma ora possiamo ragionevolmente immaginare di cambiare scenario e sostituire il nero con il verde. Non tanto come associazione all’idea di speranza, perché se pensiamo alla pandemia dobbiamo ancora essere prudenti: purtroppo manca ancora una data certa per la definitiva sconfitta del Covid-19.

Penso invece al verde dell’ecologia, destinata a essere sempre più protagonista. Tanti fattori concorrono a suggerirlo, a cominciare naturalmente dal ministero della Transizione ecologica previsto dal governo Draghi. Oltre agli aspetti formali, di armonizzare cioè procedure e decisioni finora in capo a più dicasteri, segna un cambio di passo, un approccio più organico verso una linea politica che metta la crescita sostenibile al centro dell’attenzione.

Saranno gli atti concreti dell’esecutivo a dire quanto questa idea diventerà pratica quotidiana, ma sappiamo di avere un incentivo formidabile. I soldi che l’Unione europea mette a disposizione dell’Italia perché si riprenda dallo choc del virus – 209 miliardi – sono vincolati a progetti che abbiano tempi certi e una declinazione all’insegna di un uso responsabile delle risorse. Dobbiamo insomma imparare a crescere considerando il rispetto del Pianeta come un obbligo collettivo, non una variabile legata alla sensibilità individuale.

Prima che esplodesse l’emergenza sanitaria, d’altronde, già si stavano manifestando i segni di una nuova attenzione verde. Ricordate Greta Thunberg e i giovani di Fridays for future che occupavano le nostre piazze all’insegna del motto “Non c’è un Pianeta B”, ovvero “difendiamo questa Terra perché è l’unica che abbiamo”? Possiamo stare certi che quando cadranno i divieti sugli assembramenti, torneremo ad ascoltare la voce di quei ragazzi che in tutto il mondo chiedevano di pensare più al loro futuro che al nostro presente.

C’è anche una sponda politica più disponibile ad appoggiare una strategia sostenibile. È quella degli Stati Uniti: archiviata l’era Trump, il nuovo presidente Biden sta cercando di sintonizzare nuovamente il suo Paese su questa lunghezza d’onda. Ora è il momento per l’Italia di fare la sua mossa. E la vedremo presto, con il nuovo Recovery plan che dobbiamo presentare all’Europa per avere i fondi capaci di restituirci un futuro a colori.

