Conte è solo come un cane, lo hanno abbandonato tutti perfino la sua amata Olivia si rifiuta di dargli la mano (Video)

Roma – Dopo il passaggio di consegne a Draghi, Conte esce da Palazzo Chigi e nel cortile riceve l’applauso di qualche dipendente affacciato alle finestre insieme a Rocco Casalino in lacrime. C’è anche la fidanzata Olivia Paladino che, stranamente, mantiene le distanze e quando Conte allunga la mano per darla alla sua metà, lei si irrigidisce e non ricambia.

“Nonleggerlo”, che ha rilanciato il curioso video su Twitter e che noi pubblichiamo sotto, aggiunge che Olivia Paladino “cederà dopo un lungo pressing del premier uscente”. Insomma, alla fine gliel’ha data… la mano. Un gesto, come osserva “Nonleggerlo” nel commento, che ricorda quello reiterato in molteplici occasioni pubbliche da Melania Trump, che la mano a Donald, all’epoca presidente degli Stati Uniti, proprio non voleva darla. Sta a vedere che ora, dopo la crisi di governo, il buon Conte ora deve affrontare la crisi del rapporto con la bella Olivia.

Video sotto