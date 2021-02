Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato in trasferta a Bergamo con l’esordio in panchina dei coach Fabrizi e Valentini

Casale Monferrato – Impegno in trasferta per la JB Monferrato che sarà allenata, dopo le dimissioni di coach Mattia Ferrari, dal duo Andrea Fabrizi e Andrea Valentini. I monferrini, domani alle 18, saranno ospiti di Withu Bergamo nella sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di pallacanestro di Serie A2 Girone Verde. In casa piemontese mancheranno Donzelli e Redivo.

“Bergamo è in un ottimo momento di forma, malgrado la sconfitta nell’ultima partita giocata. Stanno trovando i loro equilibri e sono sempre un avversario ostico da affrontare, non mollano niente. Ci aspettiamo una partita tosta, fisica, dobbiamo lavorare per arrivare preparati fisicamente e tecnicamente” ha dichiarato coach Andrea Fabrizi.