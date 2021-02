Calcio Serie D: Casale trova un pari importante in casa della capolista Gozzano, male il Derthona in casa contro la Caronnese

Alessandria – Un pareggio e una sconfitta per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di calcio di Serie C Girone A, prima giornata di ritorno.

Il Casale, in casa della capolista Gozzano, ha trovato un importante pareggio che conferma il buon momento dei Nerostellati. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, i monferrini sono andati sotto, nella ripresa, grazie ad un gol messo a segno da Carboni per il Gozzano. Buglio inserisce forze fresche, al 19′ dentro Franchini e Lewandowski, e proprio l’ultimo arrivato, al 26′, sfiora il pareggio, su punizione da 25 metri, ma ancora Vagge dice no, deviando in angolo. Al 40’ il Gozzano raddoppia, con Allegretti, ma si alza la bandierina e l’arbitro annulla per fuorigioco. I Neri trovano il pari al 42’ grazie alla rete messa a segno da Coccolo, girata vincente che batte il portiere Vagge. In classifica il Casale sale a quota 21 punti.

Male l’Hsl Derthona che, al “Coppi”, cede le armi contro la Caronnese. Lombardi in vantaggio nel primo tempo grazie alle reti prima di Siani e poi di Banfi. Per il Derthona accorcia le distanze Draghetti su rigore alla mezz’ora.

Nella ripresa poche emozioni con il Derthons vicino al pareggio nei minuti finali: cross di Maggi dalla sinistra su cui Varela arriva di testa ma non riesce a inquadrare la porta. La Caronnese, da parte sua, controlla agevolmente e porta a casa una vittoria importantissima. In classifica i Leoncelli restano sempre fermi a quota 25, sempre più vicini alla zona playout.