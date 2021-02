Da Cambiamo con Toti: Ricciardi impari da Draghi, comunichi quel che fa, non quel che gli passa per la testa

“L’atteggiamento di Mario Draghi sin da quando ha accettato l’incarico – scrive in una nota il Senatore di Cambiamo, Massimo Berutti, commentando le dichiarazioni di Walter Ricciardi sulla necessità di un lockdown totale – è stato chiaro e lo ha confermato ieri nel primo Consiglio dei ministri: si comunica quel che si fa. Da tecnico, dopo un anno di pandemia, il consigliere del Ministro Speranza, Ricciardi, dovrebbe aver capito da solo che la strada da percorre è questa. Se così non fosse, spero gli sia chiara la linea data dal Presidente del Consiglio; la smetta allora di terrorizzare gli italiani. I numeri sin qui ci confermano che, grazie all’impegno degli italiani, il Virus è sotto controllo e che le fasce di colore, pur migliorabili, consentono di gestire la fase attuale. Anziché dare consigli – conclude Berutti – che non tengono conto degli aspetti psicologici, sociali ed economici, Ricciardi pensi a come mettere in campo azioni per migliorare tracciamento e reperimento dei vaccini e si ispiri alla linea del nuovo Presidente del Consiglio: ci dica quello che fa e non quello che desidererebbe sapendo di avere comunque lo stipendio certo a fine mese”.