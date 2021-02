Quali credenziali può avere il ministro Giorgetti che, oltre ad essere democristiano e bocconiano, non sa neppure coniugare i verbi (Video)

Roma (Louis Cyphre) – Il governo del turbobanchiere globacrate Mario Draghi (vale a dire il Conte-Ter targato Draghi) che piace tanto al Mondo intero meno che agli italiani, ha in pancia “cani e porci”, gentaglia che non capisce niente, messa lì solo per fare numero e per rispettare le regole del Manuale Cencelli e delle banche mondiali. Si va dalla soubrette napoletana (con rispetto parlando per le soubrettes napoletane) ai laureati della Bocconi, l’Università privata di Milano dove si pagano un sacco di soldi per essere iscritti, che annovera ben cinque persone in squadra. Si tratta di Vittorio Colao, laurea in Economia aziendale, Marta Cartabria, laurea in Giurisprudenza, Roberto Cingolani, laureato in non sì sa che cosa, Massimo Garavaglia, laureato in economia e commercio e Giancarlo Giorgetti, pure lui laureato in economia e commercio, ma scarso in italiano. Sentite cosa dice nella povera conferenza del 2018 tenuta al convegno di CL: a un certo punto (minuto 2:22), invece di “seppellisce” dice “seppelle”. Roba dell’altro mondo ragazzi! Se, come affermava il mio amico Lord Brummel, è il dettaglio che fa la differenza, è chiaro che siamo in mano a dei bifolchi ignoranti, servi delle banche mondiali.

E siamo rovinati.

Perché non ci fanno votare?

Vogliono che facciamo la rivoluzione?

Ma allora ditelo.