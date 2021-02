Novi Ligure? Non esiste!

Novi Ligure (Andrea Guenna) – Il titolo è una battuta ma può anche essere inteso come un lapsus freudiano, cioè un pensiero spontaneo col quale si dà sfogo a speranze disattese. Allora, Novi, una città che non più tardi di un centinaio di anni addietro era fiore all’occhiello della provincia di Alessandria per le sue aziende e per la sua florida economia, provincia essa stessa fino al XVIII secolo sotto la Repubblica di Genova, oggi se la dimenticano tutti forse perché i novesi illustri, o son morti o se ne sono andati. Sono rimasti i pasticcieri (che, a parte Lasagna, non sono novesi), i dipendenti comunali, i ferrovieri, i pensionati, i cassintegrati e gli operai dell’Ilva… con rispetto parlando. Qualcuno di quelli che se ne sono andati non la vuole neanche ricordare Novi, al punto che l’ha cancellata dalla carta geografica. Cioè, Novi ormai non se la caga più nessuno. Sarà per questo motivo che l’altra sera in Tv, nonostante la pasticceria Elvezia avesse vinto l’ultima puntata del cooking show Cake Star, in onda venerdì su Real Time e girata lo scorso ottobre, come migliore pasticceria della provincia di Alessandria, nessuno ha specificato che quella pasticceria è di Novi. Il gradevole locale di Viale Saffi ha dovuto superare l’agguerrita concorrenza della pasticceria Zoccola di Alessandria e della Dolce Vito di Spinetta Marengo. Ha raccolto 37 stelle totali, seguita da Dolce Vito con 33 e infine da Zoccola con 30. Nella categoria del piatto forte, il titolare Matteo Calderone ha proposto la torta mimosa ubriaca anche se i due conduttori Katia Follesa e Damiano Carrara hanno mostrato di preferire la torta Regina, scelta dal cliente abituale Stefano che ha permesso così a Matteo di aggiudicarsi il bonus di 5 punti modificando a suo favore la graduatoria finale.