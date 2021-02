Pallavolo: rinviati causa Covid i match della Bollente Acqui e di Novi Volley, oggi in campo Euromac Mix Casale

Alessandria – Altri rinvii causa Covid nella pallavolo della provincia di Alessandria. In serie B maschile La Bollente Acqui ha dovuto rinviare il match contro Alto Canavese Volley, in programma ieri sera al Mombarone, a data da destinarsi. La causa una positività tra i giocatori.

Stessa sorte per Novi Pallavolo, che avrebbe dovuto affrontare, in casa, Admo Lavagna. Ma Spezia, con cui Moro e compagni hanno giocato domenica, ha informato della positività di un suo atleta sia Novi, sia la società di Lavagna. La Federazione ha concesso la possibilità di spostare il confronto.

Unica a scendere in campo sarà, oggi pomeriggio, la Junior Volley Euromac Mix di Casale Monferrato. Al PalaFerraris, alle cinque e mezza, le monferrine se la vedranno contro Unet E-Work Busto Arsizio, per il girone B1 della B2 femminile.