Calcio Femminile: l’Alessandria affonda in casa della capolista Pro Sesto

Sesto San Giovanni (Pro Sesto 8 – Alessandria 0) – Netta sconfitta dell’Alessandria Calcio Femminile che ieri in casa della capolista Pro Sesto, ottava giornata di andata del campionato di calcio femminile Serie C Girone A, ha rimediato un netto 8-0. Le lombarde allenata da mister Andrea Ruggeri sono andate a segno grazie ai gol di Annachiara Possenti, doppietta per lei, Beatrice Carlucci, Sofia Dell’Acqua, Benedetta Sonnessa, Elena Mariani e Laura Ponti. In classifica le piemontesi restano all’ultimo posto con soli due punti mentre la Pro Sesto sale a quota 24.

Gli altri risultati dell’8° giornata: Azalee-Speranza Agrate-1-1; Campomorone Lady-Pinerolo 5-2 ; Independiente Ivrea-Genoa Women 1-2; Spezia Femminile-Real Meda 0-3; Torino Women-Caprera 3-1.

Classifica: