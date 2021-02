Covid: a Genova isolata la variante sudafricana

Genova – A Genova è stata isolata la variante sudafricana del Covid19 su una paziente di 25 anni di rientro dall’estero, che avrebbe fatto scalo aereo in un paese a rischio. È stata lei a denunciarsi e ad isolarsi. È positiva dal 31 gennaio, si è negativizzata l’8 febbraio scorso.

A causa delle varianti il rischio associato a un’ulteriore diffusione del Covid nell’Ue è “attualmente valutato come alto-molto alto per la popolazione complessiva e molto alto per gli individui vulnerabili”. Lo scrive l’Ecdc nella sua analisi del rischio aggiornata. I paesi dovrebbero accelerare le campagne di vaccinazione, raccomanda l’Agenzia, poiché le varianti hanno “maggiore trasmissibilità” e potrebbero “determinare una maggiore gravità della malattia”, e “i vaccini con licenza esistenti” potrebbero essere “solo parzialmente o in gran parte meno efficaci”.