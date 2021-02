Donne del Pd escluse dal Governo Draghi organizzano la “Conferenza delle democratiche”

Roma – Si riunirà oggi la “Conferenza delle democratiche”, le donne del Pd escluse dalla squadra di Governo messa su da Draghi per ribadire che così proprio non va. Al gentil sesso di sinistra non è proprio piaciuto quel tris di ministri maschi collezionato dai democratici nonostante le rassicurazioni di Nicola Zingaretti sui posti da viceministro e sottosegretario.

Un concetto già espresso chiaramente da Cecilia D’Elia, presidente della “Conferenza” che aveva anche partecipato alle consultazioni con Mario Draghi: “Dobbiamo chiedere che ci sia una vicesegretaria donna.

Così come dobbiamo porre il tema dei capigruppo alla Camera e al Senato” le parole della D’Elia. Zingaretti sapeva che i ministri tutti al maschile avrebbero scatenato un putiferio e non a caso nella nota che commentava la squadra di governo aveva subito detto che il Pd avrebbe chiesto un riequilibrio di genere su vice-ministri e sottosegretari. Ma le donne democratiche non si accontentano. Non sarà, infatti, facilissimo confermare tutte le vice-ministre e le sottosegretarie uscenti, quelle del “Conte bis”. Fino alla scorsa settimana il Pd aveva sette ministri e 17 tra vice e sottosegretari e il timore è che i posti stavolta saranno molti di meno.

“Se dimezzano anche i posti da vice e da sottosegretario vuol dire che ne avremo 7-8. Ma calcoliamo che qualche uomo verrà confermato: difficile togliere Antonio Misiani all’Economia, per esempio” ha ragionato un parlamentare Pd. Anche per questo le democratiche alzano il tiro. Dice Marianna Madia: “La questione delle donne nel Partito democratico è un problema di leadership, non di “riconoscimento” di ruoli o incarichi. E non è un problema di “competenze” specifiche non valorizzate”. Lo stesso dice Lia Quartapelle: “Ha ragione Marianna Madia, il problema che emerge è la leadership”.

Per Simona Bonafè, eurodeputata e segretaria del Pd toscano “la scelta del gruppo dirigente del Pd di indicare solo figure maschili è una ferita aperta, uno sfregio alla storia della sinistra” ma per Zingaretti sarà difficile aprire la questione dei capigruppo, come chiede D’Elia. È un paradosso, perché sia Andrea Marcucci che Graziano Delrio sono ex renziani, un lascito della passata gestione del partito, come del resto anche i gruppi parlamentari. “Per Zingaretti sarebbe anche un vantaggio mettere almeno una persona “sua” alla guida di uno dei due gruppi. Ma non ci sono le condizioni, perché i capigruppo li votano i parlamentari” che appunto non sono “zingarettiani”. In sintesi non si andrebbero a destabilizzare i gruppi. Paola De Micheli dovette lasciare l’incarico, quando venne nominata ministra, e ora lo stesso potrebbe fare Andrea Orlando. E, in ogni caso, gli si potrebbe affiancare una donna, magari Roberta Pinotti, che è tra i nomi in lizza per un posto nel governo. Tra le possibili new entry c’è anche Debora Serracchiani, che però guida anche la commissione Lavoro alla Camera e molti nel partito pensano che non sia opportuno lasciare ad altri quel ruolo. Insomma ci sarà da fare i conti con i posti disponibili.