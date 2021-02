Fondazione Crt e Comunità di San Patrignano contro la tossicodipendenza con la campagna “Wefree”

Alessandria – Dal 18 Febbraio parte il progetto Diderot che coinvolgerà oltre 3.700 studenti con la campagna “Wefree, il mondo che vorrei dipende da noi”. La proposta toccherà tutte le province di Piemonte e Valle D’Aosta: “ La consapevolezza e la responsabilità si costruiscono soprattutto a scuola, è qui che germogliano le aspettative e i sogni, le speranze dei cittadini di oggi e domani – sottolinea il Presidente della Crt Giovanni Quaglia – ecco perché fondazione Crt con la comunità di San Patrignano propone agli studenti una campagna ad hoc per prevenire le dipendenze e il disagio giovanile, tanto più significativi in un periodo complesso come quello attuale”. Il progetto proporrà quattro tipi di attività: 25 incontri online #distantimavicini, durante i quali alcuni ragazzi che hanno terminato il progetto di recupero porteranno la testimonianza agli studenti, raccontando le loro storie personali e di come siano arrivati alla tossicodipendenza e come abbiano ripreso la propria vita in mano all’interno della comunità. 18 appuntamenti con il format #chiaroscuro il nuovo strumento realizzato a San Patrignano per dare continuità a wefree in tempo di Covid: un vero e proprio prodotto cinematografico in cui Carolina, Federico, Melita – tre ragazzi che hanno svolto un periodo di recupero in comunità e oggi si sono reinseriti – raccontano la loro storia, i loro errori, la vita ritrovata guidati dall’attore Francesco Apolloni. Dopo la visione del film ci sarà la possibilità di partecipare online ad un incontro con i protagonisti. A moderare gli incontri la giornalista Angela Lantosca. 2 webinar #nonlasciamolisoli – essere adolescenti ai tempi della pandemia, rivolti ai docenti e dirigenti delle scuole aderenti al progetto: con Antonio Boschini, medico e responsabile terapeutico di San Patrignano, Alberto Pellai, psicoterapeuta e scrittore e la giornalista Micaela Palmieri verrà affrontato il tema delle dipendenze in relazione all’impatto del Covid -19 sul mondo adolescente. Il contest fotografico #distantimavicini, per offrire agli studenti l’occasione di esprimere, attraverso uno scatto, che cosa significhi per loro il tempo di pandemia. Una commissione di esperti del mondo della cultura e dello spettacolo.