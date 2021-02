Pallacanestro Femminile: una Autosped Castelnuovo Scrivia con alcune importanti assenze cede alla capolista Crema

Crema (Basket Team Crema 84 – Autosped Castelnuovo Scrivia 53) – Sconfitta per Autosped Castelnuovo Scrivia che ieri sera, fuori casa, ha ceduto le armi alla capolista Crema 84-53 alla fine di un match in cui le lombarde hanno quasi sempre avuto il controllo della gara.

Senza Gatti, ancora a riposo per la botta rimediata alla schiena, e con Podrug in panchina, coach Zara è incappata in un ko forse prevedibile, ma anche un po’ troppo severo per quello che si è visto in campo.

Le lombarde, capolista del campionato di serie A2, hanno tirato con percentuali stratosferiche, addirittura il 76 per cento da 3, “irreali”, come sottolineano i dirigenti castelnovesi.

Crema scava già il solco nei primi 10′, in cui già doppia le ospiti, 22-11, Autosped prova a tenere il passo e l’intensità, ma all’intervallo lungo è già 41-26. Dopo la pausa il margine si ampia, 61-36, e anche l’ultimo quarto è nel segno delle ragazze di Stibiel.

Da oggi testa subito al confronto con l’altra prima della classe, Udine.La speranza, in casa Autosped, è quella di recuperare Podrug mentre la risonanza a cui è stata sottoposta Valentina Gatti ha dato buone notizie: la giocatrice potrà tornare a lavorare in palestra in settimana, insistendo già sulla corsa.

Basket Team Crema – Autosped Castelnuovo Scrivia 84-53 (22-11, 41-26, 61-35)

Basket Team Crema: Melchiori 20, Nori 16, G.Gatti 9, Zagni, Capoferri 12, Radaelli 2, Caccialanza 9, Parmesan, Rizzi 10, Pappalardo 6, Guerrini. All.: Stibjel.

Autosped Castelnuovo Scrivia: Repetto 3, D’Angelo 4, Madonna 17, Pavia 8, Serpellini 2, Colli 9, Bernetti, Bonvecchio 8, Bassi 3, Francia. Ne: Podrug. All.: Zara.