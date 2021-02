Pallacanestro Serie A2: pesante sconfitta per la JB Monferrato in casa di Bergamo

Bergamo (Withu Bergam 104 – JB Monferrato 68) – Brutta sconfitta per la JB Monferrato che, in casa della Withu Bergamo, diciannovesima giornata del campionato di serie A2 di pallacanestro, si è arresa 104-68. Sulla panchina dei monferrini c’erano i neo coach Valentini e Fabrizi, dopo le dimissioni di Mattia Ferrari, ma la sostanza pare non essere cambiata.

Bergamo è partito bene e a concluso in vantaggio il primo quarto (26-21),mantenendo invariata la situazione fino all’intervallo lungo (46-41, sempre +5). In avvio di terzo quarto gli orobici infilano un parziale di 10-1 che in pratica indirizza il match a loro favore e chiudono la frazione sul +14 (73-59). Nell’ultimo quarto Bergamo ha dilagato e vinto il match con ben 36 punti di distacco: 104-68.

In doppia cifra, per la JB Monferrato, Simone Tomasini (16), Fabio Valentini (14), Gora Camara (13) e Luca Valentini (11).