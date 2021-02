Pallavolo Serie C Femminile: l’Alessandria Volley cede a Cantine Rasore Ovada e incassa il secondo ko consecutivo

Alessandria – Seconda sconfitta consecutiva, dopo quella al PalaCima della settimana scorsa, per l’Alessandria Volley che, in casa della Cantine Rasore Ovada, serie C di pallavolo femminile, ha ceduto 18/25, 25/15, 25/11, 25/15.

Bene anche gli uomini per quanto concerne la pallavolo ovadese. In C maschile, infatti, Plastipol Ovada ha battuto, in casa, Laica Arona 25/27, 25/22, 25/22, 25/15.

Ancora disco rosso per Zs Ch Valenza, contro Mokaor Vercelli, che passa al palasport della città orafa, 0/3, 22/25, 20/25 19/25. Al comando del girone, insieme alle vercellesi, c’è Nuova Elva Fortitudo Occimiano, che si è aggiudicato il primo scontro al vertice, 3/1 su Play Asti: 23/25, 25/23, 25/21, 25/13 per la formazione di Gombi.