Sit-in di protesta davanti al Comune di Alessandria da parte del Comitato di Valmadonna per dire “no all’impianto di biogas”

Alessandria – “No all’impianto della Rgp Biometano, che produrrebbe il combustibile trattando principalmente rifiuti agricoli”. È quello che chiederanno, stamane, i manifestanti provenienti da Valmadonna che marceranno fin davanti a Palazzo Rosso ad Alessandria. Un sit-in di protesta, ovviamente rispettando le distanze di sicurezza, per chiedere all’amministrazione comunale di schierarsi per il no all’impianto. Ci saranno una trentina di bambini, alunni delle scuole di Valmadonna e Valle San Bartolomeo, con le magliette del Comitato, accompagnati dai genitori.

“Sarà un presidio molto tranquillo con striscioni e palloncini colorati – ha rassicurato il presidente del Comitato Gianni Pittaluga, da giorni impegnato con i vari permessi per la manifestazione – non vogliamo che ci siano problemi. Vogliamo solo essere ascoltati”.

L’impianto potrebbe essere realizzato alle porte di Valmadonna, di fronte alle prime case, stravolgendone paesaggio e viabilità. Inoltre la strada che collega la città a Valmadonna è la Colla, quella che porta anche a Valenza, percorsa ogni giorno da pendolari di diverse imprese.

“Secondo i documenti che abbiamo la Rgp ha previsto il passaggio di almeno quattro mezzi pesanti l’ora. Dovrebbero essere allargate tutte le strade che portano all’impianto, ma anche così immaginiamo cosa potrebbe succedere negli orari di punta.”

A questo si è aggiunta la questione odori dato che il biometano che vuole produrre la Rgp proviene da reflui di stalle, letame, e biomassa. Scarti agricoli, insomma, e il passaggio vicino alle zone residenziali di veicoli carichi di questi residui porterebbe a diffondere odori sgradevoli per gli abitanti di quelle zone. La protesta di stamane però può essere solo una richiesta d’attenzione da parte del Comune, perché chi autorizza questo tipo di impianti è la Provincia, ente preposto a mettere il “bollo ambientale” sugli insediamenti produttivi. Ma il comitato è già riuscito a far rimandare la Conferenza di servizi, la riunione in cui i documenti sono esaminati anche alla presenza delle associazioni ambientaliste e dei comitati dei cittadini. L’incontro era programmato per il 23 febbraio ma è appena stato spostato all’11 marzo per dare la possibilità ai tecnici coinvolti dal comitato di prendere visione di tutta la documentazione.