Continua il caos nelle autostrade tra Piemonte e Liguria

Ovada – Autostrade in tilt tra Piemonte e Liguria. “Ci sono stati enormi disagi – dice Giuseppe Tagnochetti, coordinatore Ligure di Trasporto unito -, come del resto avevamo previsto. Era inevitabile: non è possibile dirottare il traffico su un’autostrada che presenta evidenti criticità. Chiediamo maggiore flessibilità sui cantieri: sulla A26 devono essere allestiti solo quando ci sono operai al lavoro, poi però è necessario smantellarli per favorire la circolazione dei mezzi pesanti e delle auto”. Continua la protesta degli autotrasportatori che ieri mattina sono rimasti paralizzati dal traffico dovuto ai lavori di manutenzione sulla A26, coi mezzi pesanti che hanno impiegato ore per percorrere pochi chilometri. Con la chiusura della galleria Montegalletto sulla A7 che riaprirà a Marzo, tutti i Tir in uscita dal porto e diretti verso Nord sono stati costretti a percorrere la A26, sulla quale sono presenti diversi cantieri, cambi di corsie e continui scambi di carreggiata. “La situazione è destinata a peggiorare – spiega Giampaolo Botta, direttore generale di Spediporto, l’associazione che rappresenta gli spedizionieri genovesi -, con ripercussioni negative sull’economia del nostro scalo. I giorni di maggiore traffico per le merci scaricate in banchina vanno, infatti, da martedì a giovedì”. Intanto, fanno discutere anche i lavori di manutenzione del viadotto autostradale Bisagno, bloccati due settimane fa dalla Asl3 che ha evidenziato alcune irregolarità in una parte del cantiere. “Nel primo giorno di avvio del cantiere della galleria Montegalletto – fa sapere Autostrade per l’Italia – si sono registrati code in A26 nel tratto tra Pra’ e Masone dove sono presenti due scambi di carreggiata tra quelli installati per interventi di manutenzioni in corso sulla rete, per consentire i lavori senza chiudere i tratti al traffico. È in corso di definizione un canale Telegram riservato ai soli mezzi pesanti, affinché gli stessi autisti possano conoscere la situazione real time, con aggiornamenti puntuali su eventuali fenomeni straordinari lungo la viabilità autostradale”.