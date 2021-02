Famiglia di quattro persone intossicata dal monossido di carbonio in Val Borbera ricoverata a Novara in camera iperbarica

Rocchetta Ligure – Tragedia sfiorata, la scorsa notte intorno alle quattro, a Rocchetta Ligure. Una famiglia residente nel paese tra la Val Borbera e la Valle Sisola, padre, madre e due figli, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio, probabilmente sprigionato, secondo quanto scoperto dagli inquirenti, da una stufa mal funzionante. Su questo, comunque, sono ancora in corso indagini e accertamenti da parte dei Carabinieri. I quattro, dopo essere stati soccorsi, sono stati trasportati all’ospedale di Novara con le autoambulanze del soccorso di emergenza 118 e ricoverati nella camera iperbarica. La famiglia è molto conosciuta in paese. Il padre lavora in un allevamento di capre da latte di un’azienda produttrice di formaggio.