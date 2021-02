Grigi: domani sfida fuori casa al Grosseto per cercare di accaparrarsi i tre punti

Alessandria – Si gioca tra questa sera e domani il turno infrasettimanale del campionato di calcio di serie C girone A, sesta giornata di ritorno. L’Alessandria, domani alle 15, sarà impegnata sul terreno del Grosseto, reduce dalla netta sconfitta, 3-0, in casa della Pro Vercelli.

Nelle file dei Grigi, che arrivano a questa gara dopo lo 0-0 maturato al “Mocca” contro la Giana Erminio, mancheranno Bruccini, Mustacchio e Mora mentre sarà a disposizione il centrocampista Giorno.

Possibile, dunque, che mister Longo attui del turn over.

Ma che Grosseto affronterà, domani, l’Alessandria? “Una squadra che può lottare per i playoff. Non dà punti di riferimento, con un rombo di grande movimento, un 4-3-1-2 con interscambio continuo di posizione, con il trequartista che, spesso, si abbassa e costruisce l’azione e un play che si alza e mezzali che ruotano in continuazione – ha affermato mister Longo – la loro migliore caratteristica è l’occupazione degli spazi, con giocatori di grande disponibilità, di corsa e di buona fisicità”.

All’andata i toscani espugnarono il “Mocca” per 1-0, dunque un match assolutamente da non sottovalutare per Gazzi e compagni che in classifica hanno sette punti in più ma le ultime gare, contro Lecco, Novara e Giana Erminio, hanno lasciato un po’ a desiderare e adesso servirà maggiore cattiveria, soprattutto sottoporta.

Infine una notizia riguardo alla sfida dei piemontesi con la Carrarese, in programma lunedì 1° marzo. Il match, in origine previsto per le ore 21, si giocherà alle 18. Quella sarà una settimana intensa per gli uomini allenati da mister Longo che mercoledì 3 marzo saranno impegnati a Livorno e domenica 7 marzo riceveranno in casa l’Albinoleffe.