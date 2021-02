Il mugugno genovese batte il Covid: molti ristoranti aperti

Genova – In barba alle recenti misure adottate dal governo per contenere la pandemia di Covid- 19, alcuni ristoranti hanno deciso di rimanere aperti, in segno di protesta contro, soprattutto, le modalità di decisione di questi provvedimenti. In questo caso, rispetto al primo lockdown, l’adesione è stata più larga trovando una sponda numerosa nei tanti clienti che nonostante tutto, ieri, si sono presentati alle porte dei locali per il pranzo. Un’iniziativa che non è passata inosservata alle forze dell’Ordine che durante i servizi di controllo dei territori hanno elevato diverse migliaia di euro di sanzioni: sono stati multati un ristorante del centro cittadino e circa trenta clienti presenti in sala durante il controllo. Il totale dei verbali ha raggiunto quota 13.000 euro. I controlli sono proseguiti anche in Riviera: lungo la passeggiata mare di Camogli, i militari, notata la presenza di numerosi avventori, provvedevano a sospendere il servizio di quattro locali aperti. I locali sanzionati rimarranno chiusi cinque giorni, in attesa dei provvedimenti della Prefettura.