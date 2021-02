Pallacanestro Serie A2: JB Monferrato a Trapani nel recupero della seconda giornata di andata

Casale Monferrato – Ancora una trasferta per la JB Monferrato che domani pomeriggio, alle due al PalaConad, sfiderà 2B Control Trapani in quello che è il recupero della seconda giornata di andata, rinviata a suo tempo, era il 24 novembre dell’anno scorso, a causa di un caso di positività al Covid riscontrato fra i giocatori del club monferrino.

Il roster siciliano, allenato da coach Daniele Parente, è reduce da due vittorie consecutive (contro Tortona e Piacenza) e al momento hanno un record di 6 vittorie e 9 sconfitte. Miglior realizzatore della squadra siciliana è Andrea Renzi che segna 17.5 punti di media con il 35% da tre. Sul perimetro occhi puntati su La Marshall Corbett, che è il secondo miglior realizzatore dei suoi con 15.9 punti di media.

“Sarà una partita completamente diversa da quella che abbiamo giocato quindici giorni fa – ha dichiarato il coach della JBM Andrea Valentini – loro hanno recuperato tutti gli effettivi e vengono da dieci giorni di inattività dopo le due vittorie con Tortona e Piacenza. Noi cercheremo di fare una partita con la massima concentrazione, possesso dopo possesso, per cercare di giocarci tutto nel finale di partita. Questo è quello che chiediamo ai ragazzi ed è quello che cercheremo di fare”.