Pallavolo: in B1 femminile Arredo Frigo Acqui Terme salterà altre due gare, in B maschile in dubbio anche i match della Bollente Negrini Acqui

Acqui Terme – Altri due rinvii per la Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme. La squadra termale di pallavolo femminile che milita in serie B1 avrebbe dovuto giocare sabato 20 febbraio, in casa, contro Nottolini Lucca e giovedì 25 a Voltri ma le due gare sono state spostate a data da destinarsi per la positività al Covid ancora presente nel gruppo squadra. Non ancora rese note la date e sarà complicato riscrivere il calendario perché prima della seconda fase dovranno essere disputati tutti i recuperi.

Anche in serie B maschile La Bollente Negrini Cte Acqui è ferma. I giocatori positivi sono diventati due, il secondo ancora in attesa di conferma con il tampone molecolare. Dopo lo slittamento dello scontro di testa con Alto Canavese, è dunque a rischio anche il prossimo impegno con Cerealterra Ciriè.