Pallavolo: la Federazione ha bloccato le retrocessioni dalla Serie B

Alessandria – Nessuna retrocessione nei campionati di Serie B maschile, Serie B1 e Serie B2 femminile. Lo ha deciso ieri la Federazione Italiana Pallavolo, al termine della riunione della Giunta Federale, con un provvedimento che la Fipav definisce “dettato dalla straordinarietà del momento e dalle numerose difficoltà che le società stanno incontrando”.

Come spiegato dalla Fipav, il blocco delle retrocessioni è stato adottato per diversi motivi: “primo fra tutti il protrarsi della situazione pandemica, a causa della quale molte partite sono già state sospese, generando incertezza riguardo i tempi dei recuperi. Ciò che ne sta conseguendo è un condizionamento di fatto dell’attività agonistica che le stesse società sono costrette a subire“.

Il comunicato della Federazione aggiunge che prossimamente sarà sottoposto all’attenzione del Consiglio Federale un progetto di ristrutturazione complessiva degli organici, dalla Serie A alle Divisioni, per il quadriennio 2021-2024.

In provincia di Alessandria squadre che hanno dovuto già rinviare, causa Covid, alcuni match sono Arredo Frigo Valnegri Acqui Terme e La Bollente Negrini Cte Acqui, rispettivamente in B1 femminile e B maschile, Novi Volley, B maschile, e Euromac Mix Casale Monferrato, B2 femminile.

Confermate invece, almeno per il momento, le promozioni.