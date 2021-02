Sentenza capestro per l’ex Ilva di Taranto: possibili ripercussioni a Genova e a Novi

Taranto – Una nuova sentenza del Tar di Lecce impone ad Arcerol Mittal di chiudere entro 60 giorni l’area a caldo dello stabilimento siderurgico. Il problema delle emissioni nocive dell’ex Ilva non deve essere contrastato aumentando le risorse per le cure ai cittadini, ma intervenendo sulle fonti inquinanti. Questo è in sintesi il pensiero del Presidente dell’Ordine dei Medici di Taranto, Cosimo Nume, il quale sostiene: “Un danno alla salute non deve essere compensato quanto piuttosto prevenuto, adottando tutte le misure che il principio di precauzione impone a qualunque attività antropica che presenti rischi per l’attività psicofisica dei cittadini”. La fermata forzata degli impianti non permetterebbe la tenuta in riscaldo dei forni e ne conseguirebbe il loro crollo e quindi la distruzione dell’asset aziendale di proprietà di Ilva in Amministrazione straordinaria. Ancora una volta il destino delle acciaierie sale in cima ai dossier più spinosi per il governo, che già nelle prossime due-tre settimane dovrà occuparsi di alcune urgenze, dalle cartelle ai ristori.