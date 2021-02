Vanno a correre all’alba e si perdono: salvati dai Vigili del Fuoco

Carbonara Scrivia – Stamane, all’alba, i Vigili del Fuoco di Tortona sono intervenuti a Carbonara Scriva in seguito alla segnalazione di due corridori dispersi in aperta campagna. Fortunatamente le ricerche si sono risolte in breve tempo grazie alle istruzioni date dal pompiere della sala operativa alle due persone. Fornite infatti le coordinate geografiche, i due sono stati raggiunti e recuperati.

Sul posto ha lavorato anche il 118 Misericordia.