Arrestato spacciatore che trasportava 34 chili di hashish

Alessandria – Nei giorni scorsi, personale della Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha tratto in arresto M.P., cittadino residente nella Provincia di Varese, poiché trovato in possesso di circa 34 kg di hashish, che trasportava nel proprio furgone Ford Transit. Nello specifico, gli Agenti, insospettiti dall’elevata velocità con cui si dirigeva verso la tangenziale, hanno deciso di fermarlo per procedere ad un controllo di Polizia sia del conducente che del mezzo. Al momento della verifica dei documenti, l’uomo ha manifestato evidenti segni di nervosismo ed agitazione, particolare che ha indotto gli operatori ad effettuare un’ispezione del cassone posteriore, dove sono stati trovati numerosi pacchi di plastica trasparente contenenti altrettante confezioni di hashish del peso di circa 34 chili che è stato sequestrato. Inoltre, sono stati sottoposti a sequestro anche il furgone utilizzato per il trasporto e due telefoni cellulari trovati nell’abitacolo.