Carrozziere di Ovada multato perché smaltiva i rifiuti di lavorazione senza autorizzazione

Acqui Terme – Agenti della Polstrada hanno comminato una maximulta da 10.000 euro una carrozzeria di Ovada che, oltre a numerose violazioni in materia di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, sfruttando una posizione “nascosta” rispetto alle trafficate vie di comunicazione della zona, è risultata abusiva poiché priva della prescritta autorizzazione della Provincia di Alessandria in merito all’emissione dei fumi inquinanti in atmosfera. Il titolare è stato segnalato penalmente alla Procura della Repubblica di Alessandria per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi e successivamente gli è stata anche notificata l’Ordinanza del Sindaco relativa all’intimazione al ripristino dei luoghi, alla prescrizione al corretto smaltimento dei rifiuti sinora accumulati (ferro, plastica, vetro e olio), nonché alla regolarizzazione della posizione in relazione al forno di carrozzeria. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti sui veicoli individuati all’interno della carrozzeria, al fine di determinare possibili violazioni a carico dei clienti che si sono rivolti al carrozziere abusivo.