Grigi: a Grosseto l’ennesimo pareggio e la vetta è sempre più lontana

Grosseto (Grosseto 1 – Alessandria 1) – È terminata con il punteggio di 1-1 la gara esterna dell’Alessandria a Grosseto valida per la 25° giornata del campionato di calcio di Serie C Girone A. Allo stadio “Zecchini” piemontesi e toscani hanno dato vita ad una gara abbastanza vivace con l’Alessandria andata sotto nel primo tempo per la rete messa a segno da Sicurella. Nella ripresa i Grigi hanno pareggiato grazie alla rete messa a segno da Corazza. La squadra allenata da Moreno Longo è poi rimasta in dieci per l’espulsione di Parodi. In classifica l’Alessandria sale a 40 punti ma è sempre più lontana dalla vetta occupata dal Como.

La cronaca.

La novità è Stanco dall’inizio, al fianco di Corazza ed Eusepi che si accomoda di nuovo in panchina. A Grosseto Longo cambio ancora e riporta Giorno in regia e conferma Celia dall’inizio a sinistra.

Nel Grosseto out Cretella per un problema nel riscaldamento e Sicurella è promosso titolare a centrocampo, il trequartista è Sersanti

Al 6’ manovra dell’Alessandria molto veloce: sponda all’indietro di Stanco per Casarini, controllo in corsa e tiro, palla che sfiora l’incrocio.

Avanza ancora l’Alessandria che si fa pericolosa con Celia all’11’: l’esterno approfitta di un rimpallo favorevole e si avvia in area di rigore. Tiro cross che attraversa l’area piccola e si spegne sul fondo.

Al 15’ Alessandria vicina al gol: Gorelli colpisce di testa in area di rigore su un cross e rischia l’autorete.

Un minuto dopo ancora Alessandria vicina al gol: su calcio d’angolo Di Gennaro trova una grande elevazione e colpisce con la tempia verso il palo: gran colpo di reni del portiere del Grosseto che evita il gol.

Al 25’, nel momento migliore dei Grigi, segna il Grosseto con il tiro dal limite dell’area di Sicurella che non lascia scampo a Pisseri.

I Grigi, comunque, non si abbattono e al 38’ vanno vicino al pareggio con Giorno che controlla in palleggio e disegna una traiettoria a scendere insidiosa verso la porta difesa da Barosi. decisivo il portiere del Grosseto che si rifugia in corner.

Al 42’ altra occasione per l’Alessandria: errore in disimpegno di Ciolli che regala palla all’attaccante avversario, che controlla ed esplode il mancino. Palla che sfiora la rete.

Il primo tempo finisce con il vantaggio del Grosseto.

Nella ripresa Longo fa entrare Frediani per Celia e i Grigi trovano il pari al 7’ con Corazza che mette a rete sbucando dalle marcature avversarie sugli sviluppi di un cross dalla sinistra.

Al 12’ Alessandria pericolosa con un calcio d’angolo battuto in area di rigore. Palla che attraversa l’area piccola e che viene allontanata dalla difesa in fallo laterale.

Al 17’ pericoloso il centrocampista del Grosseto Sicurella che prova la conclusione dalla distanza: sfiorato l’incrocio.

Al 22’ l’Alessandria resta in dieci per l’espulsione di Parodi che commette fallo ai danni di Vrdoljak che gli aveva preso il tempo rubando la sfera.

Al 28’ gran tiro su punizione di Vrodijak che impegna Pisseri, che respinge. Nella mischia che ne segue l’azione si ferma per un fallo in attacco.

Al 33’ Grosseto pericoloso con il cross in area di Simeoni e Vrdoljak che provano a deviare a rete.

Al 44’, sponda Alessandria, cross di Frediani al termine di un’azione personale sulla destra: palla forte, rasoterra e centrale e respinta dall’area piccola dei difensori del Grifone.

Nei minuti finali Grosseto pericoloso con Simeoni la cui gran botta dalla distanza è deviata in angolo da Pisseri. Finisce 1-1.

Grosseto (4-3-1-2): Barosi; Polidori (66′ Campeol), Gorelli, Ciolli, Raimo; Sicurella , Vrdoljak, Kraja (52′ Kalaj); Sersanti (77′ Simeoni); Boccardi (66′ Moscati), Galligani (52′ Stijepovic). A disp. Chiorra, Giannò, , Gafà, , Russo, Consonni, Scaffidi. All. L. Magrini.

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini (66′ Chiarello), Giorno, Di Quinzio, Celia (46′ Frediani); Corazza (78′ Eusepi), Stanco (72′ Bellodi). A disp. Crisanto, Crosta, Cosenza, Gazzi, Macchioni, , Rubin. All. M. Longo.

Arbitro: Di Cairano di Ariano Irpino

Reti: 25′ Sicurella (G), 51′ Corazza (A)

Ammoniti: Gorelli (G), Parodi (A)

Espulsi: Parodi (A) per doppia ammonizione

Corner: 2-7

Recuperi: 0+4

Note: giornata nuvolosa ma non fredda, terreno in buone condizioni, si gioca a porte chiuse.