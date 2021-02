Pallacanestro serie A2: JB Monferrato si arrende nei minuti finali a Trapani

Trapani (2B Control Trapani 78 –JB Monferrato 76) – Sconfitta in “zona Cesarini” per la Novipiù Casale che a Trapani, recupero della seconda giornata di andata del campionato di serie A2 di pallacanestro, ha ceduto al roster siciliano 78-76 al termine di una partita combattuta nella quale i rossoblù hanno tenuto testa fino all’ultimo ai siciliani dando l’impressione, in più occasioni, di poter piazzare il colpaccio.

Dopo un primo tempo alla pari terminato con Trapani avanti di un solo punto (33-34), nella terza frazione i padroni di casa hanno allungato il passo con un break di 11-0 interrotto da 4 punti in sequenza di Martinoni che ha riportato in scia la JBM fino al 53-49 sulla terza sirena.

Nell’ultimo quarto i fratelli Valentini hanno tenuto in corsa i rossoblù fino alla volata conclusiva quando, negli alternati viaggi in lunetta per il fallo sistematico, Trapani ha sempre tenuto la testa avanti fino al 76-76 grazie al 2/2 di Donzelli a 6” dalla sirena. Miller poi ha realizzato con freddezza l’ultimo canestro dei siciliani, mentre la successiva conclusione di Thompson è stata sputata dal ferro.

Fabio Valentini il miglior realizzatore della JBM con 18 punti; in doppia cifra anche Luca Valentini (13), Thompson (12) e Tomasini (10). Buona gara di Donzelli al rientro dopo l’infortunio.

Domenica 21 febbraio (ore 18) impegno al “PalaFerraris” contro Udine poi, mercoledì 24, impegno infrasettimanale a Mantova.