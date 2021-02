Twitch, una piattaforma per l’intrattenimento

Che cos’è Twitch? Sarebbe una banalizzazione dire che si tratta elusivamente di una piattaforma di gaming livestreaming, perché va oltre sfociando nell’intrattenimento. Ed è lì che va ricercato il successo nella Generazione Z , gli steamer infatti si configurano come il vero cuore delle piattaforma, diventando spesso protagonisti dello show piuttosto che semplici videogiocatori e instaurando un rapporto con i follower che spesso va al di là del contenuto per diventare di tipo più strettamente personale. Twitch si prsenta come una sorta di Tv alternativa in cui gli streamer fanno delle dirette durante le loro sessioni di gioco ai videogame o su argomenti di varia natura intrattenendo gli user che li seguono. Gli utenti possono decidere se, diventare follower interagendo nella chat, abbonarsi al canale dello streamer o sostenerlo attraverso donazioni. Sul sito la descrizione recita: “twitch is the world’s leading live streaming platform for gamers and the things we love” ovvero una piattaforma video pensata per i videogiocatori e per le cose che amiamo. Nata nel 2011 e comprata da Amazon nel 2014 per un miliardo di dollari, è diventata oramai popolare tra tutte le generazioni, grazie anche ad alcuni streamer non proprio tradizionali: Alexandra Ocasio Cortez o Snoop Dog.