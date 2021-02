Ciclismo: deciso il percorso della Milano –Sanremo 2021, in provincia di Alessandria passaggio da Tortona, Novi e Ovada

Alessandria – È stato deciso, in questi giorni, il percorso della Milano –Sanremo 2021 che si correrà il 20 marzo. In provincia di Alessandria la classicissima di ciclismo passerà da Pontecurone, Tortona, Novi Ligure, con il transito davanti al Museo dei Campionissimi, fino ad Ovada. Dopo l’Ovadese inizieranno poi le novità: niente Turchino, per la frana del Gnocchetto, con i corridori che passeranno, come già era accaduto nel 2001 e 2002, da Molare e affronteranno il Bric Berton, considerato più duro del Turchino, e poi il Sassello, per scendere verso il Savonese da Stella e raggiungere l’Aurelia ad Albisola superiore. Da quel momento la strada sarà di nuovo uguale, fino a Sanremo.

Intanto domenica 21 febbraio si terrà un altro importante appuntamento ciclistico, l’Uae Tour, che si svolge negli Emirati Arabi. Fra i protagonisti anche l’alessandrino Massimo Rava, con la Shimano.