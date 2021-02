Hsl Derthona: preso dal Bra il centrocampista Cardore

Tortona – Nuovo innesto in casa Hsl Derthona. Il club piemontese, che sta attraversando un momento di crisi in campionato con una sola vittoria negli ultimi undici match, ha comunicato stamane di aver ingaggiato il centrocampista Antonio Cardore proveniente dal Bra. Venticinque anni, Cardore ha percorso tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in serie B con la Juve Stabia, poi è passato sempre in serie B alla Virtus Entella. Nella prima parte della attuale stagione di Serie D Girone A ha militato nelle file del Bra con cui ha collezionato 14 presenze e 3 reti. Il giocatore sarà a disposizione di mister Pellegrini già dalla trasferta di Sestri Levante di domenica prossima.

Cardore si aggiunge al già ingaggiato difensore Kleto Giura, proveniente dall’Alessandria.