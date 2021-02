Calcio Serie D: sabato Hsl Derthona sul campo del Sestri Levante, Casale domenica al “Palli” riceve la Lavagnese

Alessandria – Un impegno casalingo e uno in trasferta per le compagini alessandrine di calcio impegnate nel campionato di Serie D Girone A, seconda di ritorno.

Domani alle 14:30 l’Hsl Derthona sarà ospite del Sestri Levante. I Leoncelli stanno attraversando un periodo decisamente negativo in campionato con una sola vittoria nelle ultime undici gare e una posizione di classifica che si sta facendo sempre più preoccupante con la zona playout ormai ad un passo.

In casa bianconera sono arrivati, con il mercato invernale, il difensore Kleto Gjiura, ex Alessandria, e il centrocampista Cardore dal Bra. Quest’ultimo potrebbe già essere schierato domani da mister Pellegrini.

Insomma urge una sterzata in casa Derthona per non vanificare quanto di buono fatto vedere nella prima parte di campionato con la squadra arrivata ad occupare la terza posizione.

Domenica, invece, impegno fra le mura amiche per il Casale Fbc che sta, contrariamente al Derthona, passando un buon momento con undici punti messi in cascina nelle ultime sette gare, frutto di due vittorie, contro Vado e Legnano, e cinque pareggi. Il Casale non ha più perso un match dal 20 gennaio e questo fa, ovviamente, ben sperare mister Buglio la cui squadra, domani, dovrà vedersela con la Lavagnese.

Fischio d’inizio alle 14:30.